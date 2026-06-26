El delegado del Gobierno pide al Pleno del Ayuntamiento de Madrid poder asistir al Debate del Estado de la Ciudad

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), saluda al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (d), en presencia del presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, durante el acto de conmemoración de la festivi - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que recientemente solicitó al presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, el poder asistir al Debate del Estado de la Ciudad como, dice, se hacía antes de que se instalaran dinámicas de "confrontación" entre las instituciones.

Así lo ha trasladado Martín ante los medios de comunicación al término de una reunión de seguridad con motivo del Orgullo. Según ha relatado, antes de la llegada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, "lo habitual" era que el delegado asistiera a esta cita.

Sin embargo, ha recordado que ya el año pasado no fue invitado al Debate del Estado de la Ciudad, por lo que ahora ha solicitado su asistencia a Fanjul que, sin embargo, aún no ha contestado, según Martín. "Todavía no hemos tenido respuesta", ha aseverado.

Así las cosas, el delegado ha hecho un llamamiento por recuperar la "normalidad institucional" entre las distintas administraciones y ha animado al alcalde de Madrid ha "rectificar su dinámica de confrontación y división" y volver a una "senda de la colaboración y lealtad" en la que dice él mismo espera "desde hace demasiado tiempo".

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrará el martes, 30 de junio, el Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se celebra cada año y que en esta ocasión será el último antes de la cita electoral del próximo 2027.