El delegado del Gobierno pide al PP no "criminalizar a los migrantes" y analizar las "motivaciones de la delincuencia"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un minuto de silencio frente a la Sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El minuto de silencio se produce en rechazo d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho este martes un llamamiento al Partido Popular (PP) y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para dejar de "criminalizar a las personas migrantes" y centrarse en analizar cuáles son "las motivaciones de la delincuencia".

"Es muy importante que el PP abandone esta escalada de criminalización de las personas migrantes", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa tras ser preguntado por la posibilidad de que, si Feijóo llega a la Moncloa, retire la nacionalidad a los migrantes que cometan delitos.

Para Martín, esta información publicada por el diario 'El Mundo', es una muestra de que Feijóo trata de "emular a Vox cada día y superarse a sí mismo". "Muy al contrario de esa criminalización de los migrantes, de lo que hay que hablar es de cuáles son las motivaciones de la delincuencia", ha subrayado.

Así, el delegado del Gobierno en Madrid ha hecho un llamamiento para acabar con la pobreza y la desigualdad entre los migrantes; mientras que en la lucha contra la violencia de género, ha abogado por "ser firmes" y "no pactar precisamente con quienes la banalizan".

"El señor Feijóo tiene que cambiar el rumbo y dejar que los migrantes puedan desarrollar su vida como pretenden, que es aportando a nuestro país", ha remachado Martín.