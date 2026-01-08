El delegado del Gobierno pide prudencia en la Sierra tras más de una docena de rescates en lo que va de año

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto a un miembro de GREIM en el puesto de la Guardia Civil en Cercedilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha puesto en valor la labor del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y ha insistido en la necesidad de extremar la prudencia al subir a la Sierra, después de que se hayan realizado más de una docena de intervenciones tan solo en lo que va de 2026.

Martín ha visitado este jueves la base del GREIM en el Puerto de Navacerrada y ha aprovechado para destacar "el extraordinario trabajo" que realizan estos efectivos a lo largo de todo el año para dar "respuesta y seguridad" a aquellos que se desplazan hasta la Sierra madrileña, tal y como ha recogido en un comunicado de la Delegación.

Según los datos facilitados, desde el inicio de la temporada invernal 2025-2026 los agentes han llevado a cabo un total de 31 rescates en la sierra madrileña, 12 de ellos concentrados en el primer fin de semana del año, en un contexto de incremento de la actividad en montaña por el auge del senderismo y otras prácticas deportivas.

Entre las actuaciones más destacadas figura el rescate de cinco menores con principios de hipotermia en la zona de Peñalara el pasado 4 de enero, así como auxilios en el Pico de La Maliciosa para localizar a un excursionista perdido y en la estación de Navacerrada para atender a dos esquiadores en una operación junto a Cruz Roja.

Durante la visita, en la que ha estado presente el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Carlos de Miguel, también se ha recordado el rescate en noviembre de 20 menores y tres monitores en el pico Bola del Mundo y varias intervenciones el último día del año en Navacerrada y Cercedilla.

Desde la base del Puerto de Navacerrada, Martín ha subrayado la importancia de planificar adecuadamente las salidas a la montaña, informarse de la predicción meteorológica, respetar las señalizaciones, contar con el equipo adecuado y evitar realizar las rutas en solitario.

"Hay que subir a la Sierra, está bien subir a la Sierra (...) Pero la Sierra no es el Retiro, Navacerrada no es la Casa de Campo", ha resumido Martín, quien ha incidido en la importancia de tomar precauciones en los desplazamientos y planificar las rutas en la montaña.