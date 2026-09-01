El delegado del Gobierno recalca que "no ha habido absolutamente ninguna prohibición" de manifestación en favor de Ceuta

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha recalcado que "no ha habido absolutamente ninguna prohibición" de las manifestaciones en favor de Ceuta, y ha recordado que los ayuntamientos son una institución y que, por tanto, no pueden ejercer el derecho de reunión.

En declaraciones para la 'Cadena Ser', Martín ha insistido en que la resolución de la Delegación del Gobierno señala que el Ayuntamiento "no es competente" para convocar manifestaciones y que aunque sea "obvio", ha habido que recordar al Ayuntamiento de Madrid que "es una institución".

Por tanto, ha asegurado que, "al contrario de lo que algunos han tratado de desinformar", el miércoles en Madrid se podrá llevar a cabo la manifestación en la plaza de Cibeles en apoyo a Ceuta tras la entrada irregular de más de 70.000 marroquíes hace un mes. "Todas las concentraciones previstas se desarrollarán con naturalidad", ha dicho.

En este punto, el delegado ha señalado que hay un total de 26 concentraciones en la Comunidad de Madrid convocadas para este miércoles en apoyo a Ceuta y que han sido comunicadas "por particulares en nombre del PP o por grupos municipales del Partido Popular" y que han sido tramitadas "con total normalidad".

Sin embargo, a aquellos 24 ayuntamientos que han convocado la manifestación amparándose en el derecho de reunión "se les ha recordado que, como instituciones que son, y tal como dice el Tribunal Constitucional" no pueden acogerse al derecho de reunión y tienen que organizar estos actos con naturaleza institucional".

Estos ayuntamientos no tienen que hacer "absolutamente nada" para organizar actos institucionales y, de hecho, según ha incidido Martín, no tendrían ni por qué haberse dirigido a la Delegación del Gobierno para tal fin. "Simplemente tendrían que haberlo organizado y nosotros hubiéramos gestionado la parte de seguridad, pero no la regulación del derecho de reunión", ha explicado.

En este punto, el delegado del Gobierno ha aclarado que el texto en aclaración ha sido remitido porque había algunos convocantes que estaban "pidiendo que se regulara el derecho de reunión" y la institución que Martín encabeza ha considerado que "había que informarles de que no se podía regular" pues eran instituciones las que se estaban acogiendo a él.

UN "BULO ENORME" EMITIDO POR ALMEIDA

Preguntado por la respuesta del Ayuntamiento ante la decisión de la Delegación del Gobierno, que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tratar de "boicotear" las muestras de apoyo a Ceuta, Martín ha acusado al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, de emitir "un bulo enorme" que "sus compañeros de las derechas están tratando de difundir" para "calentar el ambiente".

"Es francamente irresponsable y no vamos a colaborar a ello", ha manifestado el delegado del Gobierno, que ha trasladado su respeto a todas las concentraciones que se puedan realizar "por estas o por cualquier otra" que se lleve a cabo en el marco de la legalidad.

Desde el Ayuntamiento, una vez conocidas las explicaciones de la Delegación del Gobierno, han deslizado que la intención del escrito sobre la falta de competencias de los consistorios para impulsar manifestaciones es la de "intentar boicotearla generando dudas sobre la concentración" del miércoles en Cibeles.

Así, consideran que ante la queja del Ayuntamiento madrileño, la Delegación del Gobierno se ha visto obligada a "matizar" su postura "amparándose en una absurda cuestión jurídica". Finalmente, desde el Consistorio madrileño han abundado que se mantiene el acto a las 20 horas en Cibeles y han invitado a los madrileños a formar parte.

En concreto, se trata de unas de las concentraciones en defensa de Ceuta que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en los consistorios de todo el país tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio y coincidiendo con la conmemoración del Día de Ceuta.

En el caso de Madrid está previsto que acudan la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital; así como los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente; y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, junto a otros miembros de la dirección del partido regional.