El delegado insiste en que el pantano de San Juan es "verdaderamente peligroso" y pide evitar la zona unos días

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ofrece declaraciones en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 28 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). La intensa labor desarrollada durante la noche por el dispositivo de - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha insistido una vez más en que la situación en el pantano de San Juan es "verdaderamente peligrosa" en el marco del incendio forestal de la Sierra Oeste, por lo que ha recordado que está prohibido acceder a la zona durante los próximos días.

En rueda de prensa tras hacer balance del año legislativo, el delegado ha advertido de que la situación sigue siendo "muy preocupante", a pesar de la evolución positiva del incendio en las últimas horas. Así, ha hecho un llamamiento a la prudencia y al respeto de las restricciones vigentes.

Martín ha recalcado que las previsiones meteorológicas de cara a los próximos días no son favorables, por lo que, aunque el incendio se encuentra técnicamente estabilizado, continuarán las labores de remate y refresco en todo el perímetro, con especial atención al flanco norte en el pantano de San Juan, que se convirtió en la zona más peligrosa.

REACTIVACIÓN DE LLAMAS EN 85 HECTÁREAS

De hecho, el delegado ha confirmado lo que había adelantado horas antes Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid sobre una reactivación de las llamas en las últimas horas. Por su parte, Martín ha señalado que se trata de una zona de 85 hectáreas dentro del propio perímetro y que aún no habían ardido.

"Por lo tanto, toda la atención, todo el apoyo a los servicios de extinción que están trabajando sin descanso desde hace ya diez días", ha manifestado Martín, que ha apelado a la responsabilidad ciudadana para evitar ponerse en riesgo, y también a las decenas de profesionales que intervienen en la zona.

El gran incendio de la Sierra Oeste motivó a la Comunidad de Madrid a declarar la situación operativa 3 del Plan Infoma, haciendo que el Gobierno central tomara por primera vez en la historia el mando ante una emergencia nacional. Tras varios días bajo la dirección del Ministerio del Interior, el incendio finalmente fue estabilizado el jueves y el control pasó de nuevo al Gobierno madrileño.

Ahora sobre el terreno trabajan decenas de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que centran sus labores en el remate y extinción de posibles puntos calientes que permitan dar por controlado un incendio que ha calcinado unas 29.000 hectáreas en la región.