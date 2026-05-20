El delegado participará en la Junta de Seguridad de San Blas para "trabajar juntos" con Ayuntamiento en parque Paraíso

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado este miércoles que participará en la Junta de Seguridad de San Blas- Canillejas tras la invitación de la concejal de distrito, Almudena Maíllo, para "trabajar juntos" para dar una solución a los problemas de inseguridad en el entorno del parque Paraíso.

"Por supuesto que voy a participar, como he hecho en todo este tiempo, en cada espacio, que sea una oportunidad para trabajar juntos con las demás administraciones, con los vecinos, con las entidades sociales", ha manifestado el delegado del Gobierno en declaraciones a la prensa desde Arganda del Rey.

Martín ha incidido en que en sus tres años al frente de la Delegación ha abogado por el "trabajo conjunto" con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para buscar "soluciones a problemas que son complejos", como la situación en el parque Paraíso, para el que ha propuesto un plan integral de seguridad y sociosanitario.

Maíllo envió recientemente una carta al delegado en la que le instaba a participar en la Junta de Seguridad del distrito, prevista para el 22 de junio; y en la que aprovechaba para criticarle por el aumento de algunos delitos desde su llegada al cargo, al tiempo que ensalzaba las medidas del Ayuntamiento en la zona del parque Paraíso.

El parque Paraíso ha cobrado protagonismo en las últimas semanas --más aún después de un homicidio a comienzos de mes vinculado a tema de drogas-- y ha motivado acusaciones cruzadas por la responsabilidad de la seguridad y salubridad en el entorno ,así como una propuesta de la Delegación para un plan integral en la zona.

La Delegación del Gobierno impulsó hace unas semanas una reunión a tres bandas con representantes de la propia institución, del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, junto a vecinos de San Blas-Canillejas para tratar de impulsar dicho plan entorno al parque.

Sin embargo, la cita contó con la ausencia de la Comunidad y culminó con el Ayuntamiento oponiéndose a una mesa a tres bandas, pues considera que la solución pasa por cuestiones de seguridad que dependen de la Delegación. Mientras, los vecinos reivindican una solución que contemple la problemática sociosanitaria en el parque.