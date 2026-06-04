El delegado pide soluciones ante las quejas de Bomberos por el dispositivo "insuficiente" para la visita del Papa

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. - Eduardo Parra - Europa Press

BUSTARVIEJO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reclamado este jueves que se encuentren soluciones para garantizar la cobertura de emergencias durante la visita del Papa León XIV a la capital, después de las advertencias de sindicatos de Bomberos de Madrid sobre un dispositivo "insuficiente".

En declaraciones a los medios desde Bustarviejo, Martín ha reconocido que desde "algunas instancias" se han trasladado dudas sobre el despliegue de determinados servicios municipales, especialmente los Bomberos, y ha confirmado que ha contactado con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para interesarse por este asunto.

Según ha explicado, la intervención se produjo después de que distintas organizaciones sindicales se dirigieran a la Delegación del Gobierno solicitando su mediación ante la preocupación por la cobertura de emergencias durante los actos programados con motivo de la visita papal.

"He dirigido tanto al alcalde de Madrid como a la Comunidad de Madrid esta preocupación, ya que desde distintos sindicatos se habían dirigido a mí pidiéndome que intercediera en esta cuestión", ha señalado.

No obstante, el delegado ha evitado entrar en la polémica y ha apelado a la responsabilidad institucional para resolver cualquier discrepancia antes del inicio de los actos. "Confío en que entre todos seamos capaces de encontrar las soluciones para que los dispositivos sean suficientes para garantizar las condiciones que una visita así merece", ha afirmado.

Martín ha insistido en que la prioridad de todas las administraciones debe ser asegurar tanto la seguridad de los asistentes como la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia durante los cuatro días de estancia del Pontífice en Madrid, y ya pasado el evento se valorará la actuación de cada administración.

REUNIÓN DE SEGURIDAD ESTA TARDE

En este contexto, Martín ha confirmado que esta tarde se celebrará una nueva reunión de coordinación en la Delegación del Gobierno con representantes de todas las administraciones y organismos implicados para revisar los últimos detalles del operativo y realizar los ajustes que sean necesarios.

El delegado ha subrayado además el compromiso del Gobierno de España con el dispositivo de seguridad previsto para la visita, que contará con más de 10.300 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la capital, a los que se sumarán otros 4.000 policías municipales.

Aun así, ha recalcado que el éxito del operativo dependerá de la colaboración entre todas las administraciones implicadas y ha confiado en que se alcance una solución consensuada a las inquietudes planteadas por los representantes de los bomberos.