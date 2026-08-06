El delegado reprocha a la Comunidad su "nula vocación de colaboración" en migración "antes de que se les pida ayuda"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). Durante la rueda el delegado del Gobierno ha presentado el - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afeado a la Comunidad de Madrid su "nula vocación de colaboración" en materia migratoria "antes de que se les pida ayuda" para acoger a los menores migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos tras la crisis en la frontera de hace una semana.

En declaraciones a la prensa desde Cenicientos, Martín ha aseverado que el Gobierno de España apuesta por la "responsabilidad, la solidaridad, el orden y el concierto" para gestionar la crisis migratoria, si bien también incide en la importancia de "asumir lo que corresponda a cada región, a cada administración".

Sin embargo, ha reconocido que aún no se ha llevado a cabo una llamada para solicitar ayuda a la hora de acoger a los menores migrantes, y ha reprochado la actitud del Gobierno madrileño "antes de que se les pida ayuda". "Ojalá cambien de actitud en algún momento y se pongan en favor de las soluciones", ha dicho.

En esta misma línea, Martín lamentado que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "lleva años haciendo de la batalla contra la política migratoria un estandarte de su día a día". "Lo que demuestra es una absoluta falta de humanidad y responsabilidad. Nadie ha ido tan lejos en el boicot a las políticas migratorias", ha recriminado.