El delegado reprocha a la FMM que actúe como "instrumento del PP" y defiende que la región cerró 2025 con menos delitos

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante una reunión con la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet - FMM - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado este lunes a la Federación Madrileña de Municipios (FMM) que actúe como "un instrumento al servicio el Partido Popular de Madrid" y ha aprovechado para defender que la región cerró 2025 con la tasa más baja de criminalidad de su historia.

Martín se ha manifestado en estos términos después de que la entidad, con la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, al frente, haya reclamado un refuerzo inmediato de 1.500 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante el "deterioro" de la seguridad en la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios, el delegado ha criticado a Piquet por utilizar distintos asuntos para confrontar con el Gobierno central en lugar de colaborar entre administraciones en beneficio de los ciudadanos de la región.

De hecho, ha recordado que la organización fue una de las entidades que, a su juicio, trato de "enfangar" el proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central, y ha asegurado que ahora vuelve a hacer lo mismo con el deabte sobre la seguridad ciudadana.

"La señora Piqué nuevamente ha fracasado a la hora de tratar de señalar y dificultar la vida a los más vulnerables", ha afirmado el delegado, que ha instado a la FMM a "rectificar" y a volver a trabajar "con todos los municipios en favor del conjunto de ciudadanos de la Comunidad de Madrid".

En respuesta a las críticas sobre un supuesto deterioro de la seguridad en la región, Martín ha reivindicado que la Comunidad de Madrid alcanzó en 2025 "la tasa de criminalidad mínima de la historia" gracias al trabajo y eficacia policial, todo ello cuando la región se encuentra en máximo histórico de efectivos.

"Madrid cerró 2025 con sus mejores datos de criminalidad, con el máximo de eficacia policial y con el máximo histórico de efectivos", ha insistido. Además, ha señalado que el primer trimestre de 2026 ha sido el segundo mejor desde que existen registros, pese a que se haya producido un "ligero repunte" respecto al año anterior.

Martín ha reconocido que el Gobierno no se conforma con estos resultados y ha asegurado que seguirá trabajando para mejorar los datos de seguridad durante el resto del año, al tiempo que ha reclamado la colaboración de todas las administraciones y de la sociedad para seguir reduciendo la delincuencia.

"Pedimos ayuda a todas las administraciones, a toda la sociedad, para seguir avanzando en políticas que enriquezcan nuestra convivencia y que sigamos reduciendo la inseguridad como lo venimos haciendo", ha concluido.