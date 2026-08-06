El delegado traslada el apoyo" nítido" del Gobierno a pueblos afectados por el incendio y pide acelerar balance de daños

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante una reunión en Cenicientos con alcaldes de municipios afectados por el incendio forestal de la Sierra Oeste - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha reunido este jueves con alcaldes de los municipios afectados por el incendio forestal de la Sierra Oeste, a los que les ha trasladado el apoyo "nítido" del Ejecutivo central, al tiempo que les ha animado a avanzar en la valoración de daños de cara a recibir ayudas.

Martín ha presidido en Cenicientos una reunión con representantes municipales de las localidades damnificadas a los que les ha insistido en que las ayudas para los damnificados "ya están en marcha", al tiempo que ha ofrecido el apoyo de la Delegación del Gobierno para facilitar su tramitación.

El delegado ha aprovechado para explicar las distintas líneas de ayudas aprobadas por el Ejecutivo central, sus diferencias, los procedimientos para solicitarlas y la documentación necesaria, además de resolver dudas planteadas por los consistorios, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

"El Gobierno de España no falló a Madrid durante la emergencia, no falló en la fase de extinción y va a continuar al lado de los vecinos y vecinas en esta fase de recuperación", ha afirmado el delegado.

AYUDAS YA ACTIVADAS

Durante el encuentro se han abordado tanto las ayudas derivadas de la declaración de Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de julio; como las previstas para situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica, que ya pueden solicitarse.

Estas medidas contemplan indemnizaciones por daños personales y materiales, ayudas para los sectores agroalimentario e industrial, beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, así como apoyo económico a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras municipales.

El delegado ha instado además a los alcaldes a continuar con la valoración de daños, al considerar que constituye un paso "importante" en la actual fase de cuantificación de los efectos del incendio.

REFUERZO DE LA ATENCIÓN A LOS AFECTADOS

La reunión también ha servido para anunciar que el programa estatal 'La Administración cerca de ti' se desplegará en los municipios afectados con el objetivo de facilitar a los vecinos la realización de gestiones relacionadas con las ayudas y otros trámites administrativos.

Para ello, la Delegación del Gobierno coordinará con los ayuntamientos visitas a las localidades en función de las necesidades detectadas entre la población afectada.

En materia de seguridad, la Guardia Civil ha trasladado a los alcaldes que el proceso de normalización tras los incendios continúa avanzando y les ha pedido canalizar cualquier incidencia a través de los responsables de los puestos territoriales del Instituto Armado.