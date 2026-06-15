El delegado ve en los acuerdos con regiones un "parche" a la "prioridad regional" de Ayuso con la tarjeta de transporte

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tachado de "parche" la propuesta de la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de llegar a acuerdos para conceder la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a estudiantes y ha aprovechado para acusar a la líder de la Comunidad de Madrid de impulsar políticas de "prioridad regional" en vista de que "Vox le está comiendo la tostada".

La Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que a partir de este lunes solo podrían acceder a la TTP-personal aquellas personas empadronadas en la región y algunas zonas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, una medida que defendieron como de "sentido común", pues beneficiaba a quienes pagan impuestos en la región.

Ahora, la presidenta madrileña ha informado de que el Gobierno regional promoverá acuerdos con otras regiones para que los jóvenes universitarios puedan tener abono pese a no estar empadronados. En este contexto, Martín ha señalado que la medida es un "parche" y ha exigido a Ayuso que "rectifique plenamente" y "abandone esta dinámica de boicot a los que no sean de Madrid".

"Ayuso ha vuelto a tomar una decisión injusta. Ahora parece que la está rectificando parcialmente, pero parte de una premisa injusta y que además dista mucho de entender lo que es la realidad de la Comunidad de Madrid", ha manifestado el delegado del Gobierno ante los medios de comunicación, donde ha incidido en que la iniciativa defendida la semana pasada por la Comunidad "choca" con la realidad sobre el terreno.

De hecho, Martín considera que la propuesta "va en la línea" de "hacer lo imposible para estropearle y dificultarle la vida a quienes más necesitan de las administraciones públicas", incluidos estudiantes y migrantes.