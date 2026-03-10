El delegado ve "nulo" el renovado comité de médicos y exige a Ayuso "dejar de boicotear" derecho a aborto

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado este martes que la reciente renovación del comité de médicos es "nula" al hacerse previa al registro de objetores, y ha hecho un llamamiento a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para que "deje de boicotear" el derecho de las mujeres al aborto.

Martín ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de ordenar a la Comunidad de Madrid iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), pero ha lamentado las "maniobras llamativas" del Ejecutivo regional.

En declaraciones a la prensa al término del homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M, delegado ha subrayado que la Comunidad de Madrid renovó el comité de médicos antes de esta decisión judicial, por lo que "no hay ninguna garantía para las mujeres" de que en este grupo no pueda haber "objetores".

"Esa renovación la consideramos nula, la señora Díaz Ayuso tiene que reconsiderar esa decisión y, por supuesto, tiene que empezar ya de una vez por todas a trabajar a favor de la igualdad, a trabajar en favor de los derechos de las mujeres y dejar de boicotear el avance de la igualdad", ha dicho.

AUSENCIA DE AYUSO EN EL 8-M

Por otro lado, Martín se ha referido a la ausencia de la presidenta regional en los actos del Día de la Mujer este pasado domingo, igual que "tampoco aprovechó para tomar ninguna medida", como las que a su juicio "debía", y haber cesado al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de un supuesto caso de acoso sexual por parte de una exedil.

El delegado también ha rescatado el caso de ya dimitido jefe de Policía Local de Alcalá de Henares, también acusado de un caso de acoso sexual y laboral durante su anterior etapa al frente de la Policía en Torrejón de Ardoz. Aquí, Martín acusa a la alcaldesa, Judith Piquet, de no haber asumido "responsabilidades".

"Tampoco ha tomado ninguna decisión en el ámbito del partido, un partido que coacciona a las presuntas víctimas y también ampara a los presuntos agresores", ha subrayado Martín, señalando en este punto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y su "todo tipo de acciones en contra de las víctimas".

Finalmente, Martín ha lamentado que Ayuso viajara el fin de semana a Nueva York para "no construir nada en favor de los derechos de las mujeres ni en favor de ningún avance social". "Tendrá que dar explicaciones y pronto conoceremos esos resultados en otra cuento de resultados que no sea precisamente la de los madrileños", ha zanjado.