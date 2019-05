Denuncian que la alcaldesa de La Acebeda ha modificado el padrón municipal para favorecerse electoralmente

Publicado 08/05/2019 15:34:12 CET

La regidora, que es candidata de Cs, asegura que es el Ayuntamiento el que ha tenido de que dar de baja a algunas personas, como exige la Ley

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del municipio madrileño La Acebeda han denunciado ante la Junta Electoral y al Defensor del Pueblo que la alcaldesa de la localidad y ahora candidata de Ciudadanos a revalidar el cargo, María Rosa García Blanco, ha modificado para favorecerse electoralmente el padrón municipal, dando de baja a ciudadanos del municipio y empadronadando a otros en un camping "cerrado por ruinas".

En las pasadas elecciones generales del 28 de abril, saltó la voz de alarma entre los habitantes de este municipio cuando cerca de una veintena que había acudido a votar no pudieron hacerlo al no encontrarse inscritos en el padrón. Fue una de las incidencias registradas que se elevó a la Junta Electoral pues se desconocían los motivos de por qué estos vecinos no estaban en el listado.

Tras esto, y, según ha adelantado 'El Confidencial', se ha detectado que, en concreto, se dio de baja a 15 vecinos mientras que, por otro lado, se procedió a empadronar a otros 31, entre los que están varios familiares de la alcaldesa que "no viven en La Acebeda" y otros 16 nuevos residentes "cuyo nuevo domicilio es un camping que se cerró a finales de 2017". De hecho, algunos vecinos alertan de que recibieron visitas por parte de la Administración que certificó que no vivían allí.

Algunos vecinos a través de un escrito difundido por redes sociales acusan a la regidora, que, como cita El Confidencial, hace cuatro años se presentó por el PP, de tender "un plan con la complicidad de sus familiares y amigos y otros a los que ha prometido soluciones a sus demandas con la promesa de que si la votan a ella les favorecerán".

"Su plan es casi perfecto, se deshace de los que probablemente no la voten dándoles de baja de oficio en el censo por inscripción indebida y evitando informarles con tiempo para que no reclamen y a la vez empadronando a familiares y amigos que ni han vivido ni vien en el pueblo. Incluso ella misma sigue viviendo la mayor parte del año en otro municipio, como sus padres que viven en Buitrago", han criticado.

Asimismo, los vecinos se preguntan "quiénes son los nuevos 33 empadronados en La Acebeda". Todo formaría parte de un plan que, a su juicio, "lleva urdiendo desde hace más de un año" la regidora para ganar las elecciones del próximo 26 de mayo.

ES UN PROCEDIMIENTO "HABITUAL"

No obstante, fuentes de la formación 'naranja' han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento ha sido el que ha tenido de que dar de baja a algunas personas en el Padrón municipal que no residían en el municipio, tal y como exige la Ley.

"Es un procedimiento habitual que, en este caso que nos compete, se realizó el verano pasado cuando ni siquiera se había abierto el periodo electoral. En este mismo procedimiento han sido dados de alta, otras 33 personas, que sí residen en el municipio y que no sólo lo hacen en el camping", han explicado.

De hecho, estas mismas fuentes han asegurado que el camping como tal "ya no existe", porque "fue cerrado administrativamente (por una negligencia cometida por el anterior alcalde) y lo que hay ahora es una colonia de viviendas".

Respecto a los familiares que dicen que han sido incluidos en el padrón, aseguran que sólo se ha incorporado a su hermano "porque obviamente vive allí".