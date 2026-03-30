Denuncian una nueva agresión a funcionarios de prisiones en la cárcel de Soto del Real

Archivo - Prisión de Soto del Real - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado nuevas agresiones a funcionarios de prisiones en el Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real, un caso que "vuelve a evidenciar el grave problema de la violencia estructural" que sufren estos empleados públicos.

En los últimos días, un interno protagonizó un episodio violento en el que un funcionario recibió un puñetazo en la cara, mientras que otro trabajador sufrió una torcedura de muñeca mientras trataba de reducir al agresor y restablecer la normalidad en el módulo, ha señalado el sindicato en un comunicado.

CSIF recalca que esto no se trata de un caso aislado, sino que viene a evidenciar la situación por la que atraviesa el centro, que ya el año pasado fue la prisión de la Comunidad de Madrid donde más agresiones a trabajadores se registraron.

Según datos oficiales compartidos por el sindicato, en 2025 se produjeron un total de 70 agresiones a funcionarios de prisiones en el sistema de la Comunidad de Madrid, 25 de las cuales ocurrieron en la cárcel de Soto del Real. Destacan también Estremera (16 agresiones), Valdemoro y Aranjuez (diez agresiones cada uno).

La cifra general es casi idéntica a las 73 agresiones de 2024, lo que, a juicio de CSIF, convierte la violencia contra trabajadores de prisiones que se trata de "un problema estructural".

Desde el sindicato consideran que esta situación corresponde a la falta de efectivos en los centros, la insuficiencia de material para garantizar la seguridad y el aumento de los internos conflictivos y con "patologías mentales".

Por ello, exigen al Ministerio del Interior que adopte de forma urgente una serie de medidas que van desde el refuerzo de las plantillas hasta el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, pasando por la ampliación de medios, la mejora de la sanidad penitenciaria y la aplicación de la normativa para garantizar el orden.