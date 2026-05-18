Denunciantes del 'caso Vivotecnia' recurrirán la absolución de los dos técnicos acusados de maltrato animal

Los acusados en la primera jornada del juicio por el 'caso Vivotecnia' en el Juzgado de Instancia de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Varias de las entidades personadas como acusación popular en el conocido como 'caso Vivotecnia' han anunciado que recurrirán la sentencia que absuelve a los dos trabajadores acusados de maltrato animal, han informado los colectivos en un comunicado.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) y las organizaciones FAADA, AnimaNaturalis y Fundación Contra el Maltrato Animal consideran que, pese al fallo absolutorio, la propia resolución judicial recoge hechos de "extrema gravedad" ocurridos en el laboratorio de experimentación animal, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo en 2021 y generaron una oleada de indignación sin precedentes.

La sentencia concluye que no ha quedado acreditado con suficiente certeza que las actuaciones enjuiciadas provocaran lesiones graves o la muerte de los animales, requisito exigido por el Código Penal vigente en el momento de los hechos para imponer condena por maltrato animal.

Sin embargo, la resolución hace referencia expresa a la acusación formulada por PACMA, que sostuvo que existió ensañamiento y crueldad hacia los animales utilizados.

"De modo que el magistrado sí considera probado que uno de los acusados realizó procedimientos dolorosos sobre varias ratas sin anestesia adecuada, provocándoles "dolor y sufrimiento innecesario", y llega incluso a apreciar un delito leve de maltrato animal. No obstante, el juez entiende que dicha infracción había prescrito al año, antes de iniciarse el procedimiento judicial.

Desde las entidades denunciantes recuerdan que el procedimiento se ha prolongado durante más de cinco años y lamentan que, pese a la gravedad de los hechos recogidos en la sentencia, los acusados hayan resultado absueltos y la empresa haya continuado operando con normalidad durante todo este tiempo.