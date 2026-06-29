Las denuncias por violencia de género suben un 23,6% en el primer trimestre en la Comunidad, hasta las 9.365

Archivo - La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, Esther Rojo, durante una entrevista a Europa Press, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de denuncias por violencia de género recibidas en los juzgados de la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de 2026 alcanzaron las 9.365, que suponen un 23,6 por más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el número de mujeres que denunciaron como víctimas, un total 7.859, se incrementaron un 13,7%.

Por su parte, el número de órdenes de protección solicitadas en el primer trimestre en la región ha bajado un 2,4%, hasta las 1.388, mientras que las órdenes acordadas han aumentado un 9,1%, hasta las 648.

En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 329 en los tres primeros meses del año (-0,3%), de las que más del 82%, 270, fueron condenatorias, según los datos publicados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recogidos por Europa Press.

Según estos datos, de las 7.859 mujeres que formularon denuncias como víctimas de la violencia machista en el primer trimestre en la Comunidad, 4.160 eran españolas y 3.699 tenían nacionalidad extranjera (el 47,1% del total). De ellas, once eran menores de edad españolas (cinco españolas y seis extranjeras).

Así, la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 21,2, lo que supone 3,1 puntos por encima de la media nacional, 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año.

Además, el informe correspondiente al primer trimestre de 2026 recoge que 957 mujeres víctimas se acogieron en la región a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 0,7% menos que las que lo hicieron en los tres primeros meses de 2025.

Por su parte, las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, bajaron en el primer trimestre de 2026, de tal forma que las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (TI) y las Secciones en funciones de guardia recibieron 1.388 peticiones, un 2,4% menos que un año antes, y adoptaron 648 órdenes y medidas de protección, un 9,1% más.

Los órganos judiciales (Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia y Audiencias Provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del año un total de 329 sentencias, de las que 270 fueron condenatorias y 59 absolutorias.

Por su parte, entre enero y marzo de este año las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 13 menores de edad, dos menos que en el ejercicio anterior.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los tres primeros meses del año fueron 50.911, un 6,36 por ciento más en relación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo bajaron un 2,5% las órdenes de protección solicitadas, mientras que la disminución de las acordadas se situó en un 1,8%.

Los datos del CGPJ revelan que 45.220 mujeres formularon denuncias como víctimas de la violencia machista durante el primer trimestre del año, un 3,75 por ciento más que el año anterior, de las que dos terceras partes (60,73%) tenían nacionalidad española y el 39,27% restante procedían de otros países.

El número de menores (hijos de las mujeres denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 107, de los que el 72,90% tenían nacionalidad española.

La tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5; Canarias, con 23,4; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2; y Andalucía, con 18,8.

Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; La Rioja, con 15, y Castilla-La Mancha, con 17,4.

El informe también recoge que 5.337 mujeres víctimas (el 11,8% del total) se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 8,63% más que las que lo hicieron en los tres primeros meses de 2025. Del total de mujeres que renunciaron a declarar, 2.953 eran españolas y 2.384 tenían otras nacionalidades.

La proporción de denuncias presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, ha aumentado hasta el 75,01% del total (hace un año fueron el 70,49%). Mientras, los familiares de la víctima presentaron 990 denuncias ante el juzgado y en comisaría (1,94% del total); los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado sumaron 3.222 (el 6,33%) y las denuncias de servicios de asistencia y terceros en general, 1.512, representaron el 2,9% del total. Los atestados llegados a los órganos judiciales por intervención policial directa fueron 7.002, el 13,75% del total.

Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el primer trimestre de 2026, tal y como ocurrió hace un año. Así, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (TI) y las Secciones en funciones de guardia recibieron 10.853 peticiones, un 2,5% menos que un año antes, y adoptaron 7.417 órdenes y medidas de protección, un 1,8% menos. En toda España, se dictaron 20,47 órdenes de protección por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género (en el primer trimestre de 2025 fueron 21,6).

13.886 MEDIDAS JUDICIALES PENALES

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 13.886 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). De ellas, 10.961 (79%) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 2.925 (21%), como medidas cautelares.

En el ámbito penal, las medidas más frecuentes fueron la prohibición de comunicación con la víctima (5.537), que representaron el 70,57% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y las órdenes de alejamiento (5.330), que equivalen al 67,16% del total.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.520 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. De ellas, 4.173 (92%) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 347 (8%), como medidas cautelares.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.352), que representaron el 20,05% del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas, y la suspensión del régimen de visitas (935), el 13,97% del total de adoptadas. Otras medidas civiles fueron la atribución de la vivienda (805) y la suspensión de la guardia y custodia (723). Las Secciones de Violencia sobre la Mujer adoptaron también 38 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 207 casos suspendieron la patria potestad.

Por otro lado, el informe refleja que los órganos judiciales (Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia y Audiencias Provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del año un total de 15.474 sentencias. El 81,78% de esas resoluciones (12.655) contenían un fallo condenatorio, lo que supone ocho de cada diez sentencias. Fueron absolutorias un total de 2.819 sentencias, el 18,22% de las dictadas.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en las Secciones de Violencia sobre la Mujer, con el 93,19% sobre el total de sentencias dictadas. Las audiencias provinciales dictaron sentencias condenatorias en el 80,46% de los casos y las Secciones de lo Penal, en el 71,64%.