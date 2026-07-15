Los deportistas Sergio Rodríguez, Marc Márquez o María Pérez, entre los galardonados con los Premios Siete Estrellas

Marc Márquez - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha fallado los Premios Siete Estrellas del Deporte de los años 2024 y 2025, reconociendo a los pilotos de MotoGP Álex y Marc Márquez como mejores deportistas masculinos, respectivamente; al exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez, conocido como El Chacho; y a las atletas María Pérez (2024) y Blanca Hervás (2025).

Con estos galardones, cuyo fallo ha abordado este miércoles el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo autonómico otorga reconocimiento público a la labor realizada por las personas o entidades que hayan destacado significativamente en la promoción, fomento y desarrollo del deporte en la región, en alguna de las nueve modalidades que los componen, ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Sergio Rodríguez está considerado como "uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español". Debutó con el CB Estudiantes en la temporada 2003/04 y, tras seis campañas en la NBA defendiendo las camisetas de Portland Trail Blazers, Sacramento Kings y New York Knicks, regresó a Europa para convertirse en una de las grandes referencias del Real Madrid.

Con el conjunto blanco conquistó tres Euroligas, seis Ligas ACB y cinco Copas del Rey, entre otros. Con la selección española fue campeón del mundo en 2006, tres veces de Europa y doble medallista olímpico, con la plata en Londres 2012 y el bronce en Río 2016. Se retiró en 2024 tras dos décadas como profesional.

Los hermanos Marc (1993) y Álex Márquez (1996) representan una de las sagas más exitosas de la historia del motociclismo. Su trayectoria deportiva supone "una combinación excepcional de talento, constancia, disciplina y fuerte vínculo familiar dentro del deporte de élite", señala el Gobierno regional.

Marc ha conquistado ocho títulos mundiales, seis de ellos en MotoGP, mientras que Álex se proclamó campeón del mundo de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019.

La granadina María Pérez se ha consolidado como una de las grandes figuras del atletismo español y una referencia internacional en la marcha atlética.

En los Juegos Olímpicos de París de 2024 conquistó la medalla de oro en el relevo mixto de marcha y la plata en 20 kilómetros marcha. De este modo alcanzó la triple corona, al reunir títulos europeos, mundiales y olímpicos, y se consagró como una de las mejores especialistas en esta disciplina.

La temporada 2025/26 ha supuesto la consagración de Blanca Hervás como una de las deportistas más importantes del atletismo español, especialmente en las pruebas de 400 metros y relevos 4x400. En 2026 ha conseguido dos medallas en el Campeonato Mundial en pista cubierta de Turín.

FOMENTO DEL DEPORTE Y VALORES

En la categoría de mejor entidad deportiva, el Premio Siete Estrellas del Deporte 2024 ha recaído en el Real Canoe Natación Club, mientras que el de 2025 ha distinguido al Club Voleibol Leganés.

El Real Canoe Natación Club, con casi un siglo de historia, es una de las entidades deportivas más destacadas de España en disciplinas como la natación, el waterpolo y el rugby. Por su parte, el Club Voleibol Leganés, fundado en 1996, se ha consolidado como uno de los referentes del voleibol madrileño y cuenta con la estructura de este deporte más numerosa de la Comunidad de Madrid.

La futbolista de 19 años Vicky López ha sido reconocida como mejor deportista promesa en 2024. Se formó en las categorías inferiores del Madrid CFF, donde debutó en la Primera División con 15 años. Mismo reconocimiento (2025) ha obtenido el tenista Rafael Jódar que a sus 19 años es uno de los jugadores con más proyección del tenis mundial.

Los municipios de Tres Cantos (2024) y Aranjuez (2025) obtienen el premio al fomento deportivo por parte de la administración local, mientras que JOMA y MADCUP han recibido el galardón en esta categoría desde la iniciativa privada.

De la localidad tricantina se reconoce "su modelo ejemplar de impulso al deporte", a través de la oferta deportiva y el desarrollo de sus instalaciones, mientras se destaca la apuesta de Aranjuez por esta actividad como herramienta de salud, cohesión social y dinamización territorial, con una programación municipal estable y una amplia implicación del tejido asociativo y de los clubes locales.

Por su parte, JOMA desempeña un papel clave en la promoción y la preparación del atletismo español de alto nivel, y MADCUP constituye "un proyecto innovador que busca transformar el deporte base en un instrumento para el crecimiento personal y social de niños y jóvenes".

VALORES DEL DEPORTE E INCLUSIVIDAD

En la categoría de Valores, el jurado ha destacado en 2024 la labor de la Fundación Unoentrecienmil, organización sin ánimo de lucro centrada en impulsar proyectos de investigación para la cura de la leucemia infantil.

Para 2025, la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal es la galardonada. Se trata de un proyecto académico orientado a formar a los profesionales que liderarán la transformación de la industria del deporte.

En Deportividad, el Premio Siete Estrellas del Deporte 2024 ha distinguido a El Tío de la Barba (Jeraid Pardo), taller de bicicletas y club ciclista de San Agustín del Guadalix dedicado a promover un ciclismo seguro, responsable e inclusivo.

En 2024 impulsó la iniciativa Bicicletas por la DANA, gracias a la cual se repararon y entregaron más de 150 bicicletas a los afectados por las inundaciones en la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el reconocimiento correspondiente a 2025 ha sido para Antonio Guerrero, subdirector general de Gestión Deportiva de la Comunidad de Madrid hasta diciembre de ese año.

La Asociación FEDDIG2008, que favorece la integración social de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado, y el Club de Natación Pozuelo, en el que nadadores con y sin discapacidad conviven, "comparten espacios y entrenan bajo una misma filosofía", han sido designadas como premios del Deporte Inclusivo.