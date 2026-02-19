Desalojadas un centenar de personas de un edificio okupado propiedad de la Sareb en Collado Villalba

Archivo - Policía Collado Villalba - POLICÍA LOCAL DE COLLADO VILLALBA - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un edificio okupado ubicado en la calle Real de Collado Villalba, propiedad de la Sareb, dependiente del Ministerio de Vivienda, está siendo desalojado la mañana de este jueves, con un centenar de personas que residían en el mismo afectadas.

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas convocadas por la Asamblea de Vivienda Villalba --medio centenar, según este colectivo-- se han congregado a las puertas del bloque ubicado en la calle Real 13-15 para evitar el lanzamiento, custodiado por un amplio dispositivo policial.

Se trata de un edificio de la Sareb ocupado desde hace años en el que residen actualmente unas 43 familias, entre ellas menores y con discapacidad. Según ha explicado a Europa Press Guillermo Di-Marco, miembros de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, 15 de ellas tenían compromiso de reubicación.

