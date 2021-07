Desalojado anoche el macrobotellón de la plaza Pedro Zerolo, con un detenido por tirar objetos a la Policía

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid desalojó anoche el macrobotellón originado en la plaza Pedro Zerolo de Madrid, una intervención pacífica pero que terminó con un detenido por arrojar objetos a los agentes, ha informado a Europa Press un portavoz del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

Cientos de personas se congregaron, con motivo de la semana del Orgullo LGTBI, desde primera hora de la noche en esta plaza y calles aledañas para beber alcohol en grupo, la mayoría sin mascarilla y sin respetar distancias de seguridad, como han realizado durante desde el pasado lunes por la noche, algo que han criticado en redes sociales los vecinos de la zona.

En esta ocasión, la Policía Municipal de Madrid comenzó a tomar posiciones cortando el acceso a esta plaza a través de varias calles. Así, en torno a la 1 de la madrugada, y debido a la cantidad de gente que seguía llegando, los agentes tomaron la decisión de desalojarla la plaza la vista de la gran aglomeración y ante el caso omiso de uso de mascarilla que les hicieron.

José Luis Morcillo Pérez, comisario principal de Policía Municipal de Madrid, ha explicado esta mañana que se procede a desalojar un lugar si la aglomeración es excesiva y si no se cumplen las medidas de protección, como ocurrió anoche, y avisa que lo volverán las próximas noche si persiste esta situación.

"Habitualmente cuando uno está en su sitio y se está pasando bien sin intención de marcharse hay una cierta tensión, pero no fue a ningún lado anoche. No hubo carga policial. Se desalojó la plaza y vamos a seguir haciéndolo en sitios con aglomeraciones. No se puede consumir alcohol, hay que mantener distancia de seguridad, uso de mascarilla y la música no se puede poner a partir de cierta hora. Tenemos que ser responsable y seguir cuidando. No hay más remedio", ha indicado.

El dispositivo policial continuará el fin de semana con un refuerzo de 360 policías que vigilará cada día Chueca y sus alrededores para que se cumpla con la normativa sanitaria y de antibotellón, informó ayer la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz. El Cuerpo municipal cuenta con drones para calcular el aforo de las plazas y proceder a su desalojo si se estima excesivo.

ACTUACIÓN DE POLICÍA NACIONAL

De momento, la Policía Nacional no colaborará en estas tareas y se centrarán en el dispositivo de seguridad la manifestación estatal del Orgullo que se celebrará mañana sábado entre las 20 y 23 horas desde Atocha hasta Colón, advirtiendo de que a partir de esa última hora los manifestantes tendrán que desalojar las vías, según indicó la Delegación del Gobierno en Madrid, que ha ofrecido colaboración con Policía Municipal en caso de que lo requieran.

Asimismo, la Policía Nacional continúa buscando al autor del apuñalamiento de la madrugada del jueves en la calle Libertad, muy cerca de la plaza Pedro Zerolo, que precisamente pudo huir al escabullirse entre la gran cantidad de personas. La víctima es un joven que recibió tres heridas por arma blanca, dos en costado y una en espalda, quedando tumbado en la calle perdiendo mucha sangre.

El joven fue estabilizado y trasladado al Hospital Clínico, donde ha ingresado en estado grave, pero su estado de salud ha mejorado favorablemente. Los agentes han tomado declaración a los testigos y en breve lo hará al apuñalado. En principio de descarta que se trate de un ataque homófobo, han indicado a Europa Press fuentes policiales.