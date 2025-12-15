Desalojan la torre Foster de la Castellana por un incendio en un transformador eléctrico

Archivo - Vista de las 5 torres en el complejo Cuatro Torres Business Area en el barrio de La Paz, a 26 de febrero de 2023, en Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño incendio en un transformador eléctrico ha obligado a desalojar este lunes por la mañana la torre Foster, situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres, en el paseo de la Castellana de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 9.30 horas, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Madrid, que ya han logrado extinguir el incendio, si bien la torre ha sido desalojada por motivos de seguridad.

Los Bomberos han logrado ventilar el humo de un suceso que no ha dejado ni heridos ni tampoco intoxicados por inhalación de humo.

El incidente ha obligado a interrumpir el suministro eléctrico, por lo que se ha ordenado la evacuación del edificio. Ahora tanto Bomberos como el servicio de seguridad de la torre están a la espera de que sea segura la vuelta al interior.