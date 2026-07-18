Desarticulada una organización criminal que robaba relojes de alta gama a punta de pistola en Majadahonda

Imagen del momento de uno de los robos. - GUARDIA CIVIL

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado desarticular una organización criminal compuesta por cinco personas por su presunta implicación en dos delitos de robo con violencia e intimidación con uso de arma de fuego, cometidos en el municipio de Majadahonda.

Según ha informado La Benemérita en un comunicado, la investigación se originó el pasado mes de noviembre tras la denuncia interpuesta por una víctima que sufrió un robo con violencia a punta de pistola en el aparcamiento del centro comercial Centro Oeste de la localidad, donde un varón la encañonó y logró sustraerle un reloj valorado en alrededor de 1.000 euros.

Con el avance de las investigaciones, se logró días después recuperar el reloj en una tienda de compraventa de Madrid e identificar a todos los integrantes del entramado. Se trata de cinco hombres que tenían perfectamente marcado el rol que desempeñaba cada uno dentro del grupo.

Dos de los encartados paseaban por el interior del recinto hasta que localizaban a una víctima, a la que sometían a seguimiento y cuyas características y vestimenta se comunicaba al resto del grupo. En el exterior un tercer individuo esperaba para continuar el seguimiento hasta la llegada de los autores materiales, que se desplazaban al lugar en motocicleta.

Mientras el conductor se mantenía dando vueltas por el centro comercial, el acompañante abordaba a la víctima a punta de pistola y le sustraía el reloj, huyendo precipitadamente del espacio comercial.

Tras lograr identificarlos plenamente, se ha llevado a cabo su detención en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tarragona y Córdoba, siendo puestos a disposición judicial e ingresando en prisión el autor material del robo.

Los investigadores han logrado recuperar el arma utilizada, una pistola simulada, que está siendo analizada en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil.