Desarticulado un grupo criminal especializado en el método de la 'siembra' en aparcamientos de centros comerciales

Policía Nacional detiene a presuntos miembros de grupo criminal que se dedicaba al robo por método de la 'siembra'

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos por el método de la 'siembra' y que actuaban principalmente en aparcamientos de centros comerciales, donde distraían a sus objetivos haciendo creer que se les habían caído monedas o llaves al suelo, mientras otro cómplice aprovechaba para robar los bolsos depositados en el asiento del copiloto de la víctima.

La investigación arrancó a mediados del pasado mes de abril, tras la comisión de un robo en el aparcamiento de un centro comercial de Fuenlabrada. Tras varias semanas de análisis, los agentes lograron la identificación de los presuntos autores y establecieron un dispositivo especial de vigilancia que culminó el 22 de enero con la detención 'in fraganti' de tres varones en el párking de Fuenlabrada.

Los agentes pudieron observar en aquella ocasión a tres varones que intentaban sustraer las pertenencias de una mujer en este centro comercial a través de la 'siembra' y que coincidían con las características de los sospechosos.

Se les señala como presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, nueve robos en vehículos, cuatro estafas, delito contra la seguridad vía, falsedad documental, resistencia y desobediencia y reclamación judicial.

MÉTODO DE LA 'SIEMBRA'

La primera denuncia se recibió tras los hechos ocurridos en diciembre, cuando la víctima relató que había sufrido un robo cuando, tras realizar sus compras en el centro comercial, accedió a su coche para depositar las bolsas y un varón le tocó el cristal de la ventanilla pidiendo ayuda para recoger dinero que se le había caído.

La víctima se bajó del coche para ayudar a esta persona a recoger sus pertenencias y, cuando se subió de nuevo al vehículo, se percató de que le había sido sustraído el bolso, que previamente había depositado sobre el asiento del copiloto.

Este grupo no solo sustraía las pertenencias de las víctimas, sino que también accedían a las cuentas bancarias gracias a las tarjetas de crédito, documentación y teléfonos móviles que robaban. Además, usaban las tarjetas bancarias para realizar reintegros en cajeros y compras en comercios de otras zonas del sur de Madrid, llegando a causar un perjuicio de más de 40.000 euros.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron recopilar hasta ocho robos con características similares, cometidos en diferentes centros comerciales de Fuenlabrada. Los autores estaban perfectamente organizados, actuando generalmente en grupo de tres.

Uno era el encargado de depositar las monedas y distraer a las víctimas, el segundo sustraía el bolso del asiento del copiloto y el tercero conducía el vehículo en el que huían del lugar. Par evitar ser descubiertos usaban gafas falsas, gorros o gorras y bragas para oculta su rostro y vehículos alquilados con documentación falsa.

Aunque actuaban normalmente tres individuos, este grupo se componía de varias personas, que se mezclaban continuamente para evitar así la imputación de grupo criminal, y coincidir entre ellos, intentando repetir los vehículos las menos veces posibles.