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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional, en colaboración Policía Municipal de Madrid, han desarticulado un punto de venta de droga en el distrito madrileño de Tetuán, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

En el mes de mayo, el grupo de policía judicial de la comisaría de Moncloa, inició las investigaciones en torno a un domicilio, ubicado en el distrito de Tetuán, en el que se estaba llevando a cabo la venta de sustancia estupefaciente.

Finalmente el pasado 29 de octubre, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio investigado, incautándose un cargador para arma de fuego corta con seis cartuchos metálicos oculto detrás de la lavadora, tres dosis de cocaína dispuestas para su venta y diverso material para la dispensación de la droga, como básculas de precisión, gomas elásticas y bolsas de plástico.

Por todos estos hechos, fue detenido un varón como presunto responsable de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.