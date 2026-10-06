Desmanteladas dos tiendas en la calle Alcalá que vendían zapatillas y bolsos de marca falsificados

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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha desmantelado dos establecimientos comerciales situados en la calle Alcalá, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, en los que se vendían productos falsificados tales como zapatillas, bolsos y gorras de conocidas marcas.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre por la mañana, cuando los agentes municipales tuvieron sospechas de que en un comercio situado en la calle Alcalá se vendían productos que podrían vulnerar los derechos de propiedad industrial. Por ello, se decidieron a realizar una inspección en el local.

La Policía Municipal se entrevistó allí inicialmente con una empleada y, más tarde, apareció el propietario del local, un ciudadano de nacionalidad china nacido en 1975. Los agentes comprobaron que en el establecimiento estaban expuestas a la venta zapatillas y bolsos de conocidas marcas a un precio muy inferior al de venta habitual, por lo que preguntaron al propietario del local.

Este afirmó que había adquirido todos los productos en una tienda del polígono industrial Cobo Calleja, situado en la localidad de Fuenlabrada, y que a pesar de tener recibos de pago, no tiene un albarán que justifique la compra ni tampoco permiso para la distribución de estos productos.

Así, los agentes procedieron a incautar 97 pares de zapatillas, 86 productos de marroquinería y más de una decena de gorras, sumando un total de 197 productos presuntamente falsificados que fueron enviados a la comisaría de distrito para su análisis.

Además, el hombre reconoció que tenía otro local en las inmediaciones de este primero en el que también se vendían productos falsificados. Los agentes se trasladaron hasta este punto, donde se entrevistaron con el responsable, un español de apenas 19 años a quien también incautaron 30 pares de zapatillas, 56 bolsos, seis mochilas y siete gorras.

En total, los agentes se incautaron de 293 productos presuntamente falsificados que fueron enviados a dependencias de la Policía para su análisis. Los dos sospechosos son ahora investigados por un posible delito contra propiedad industrial.