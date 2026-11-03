Desmantelado un punto de venta de droga que operaba tras una asociación cannábica en Chamberí

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha logrado desmantelar un punto de venta de droga que operaba oculto tras un asociación cannábica en el distrito madrileño de Chamberí en una operación que se ha saldado con la incautación de 2,7 kilos de marihuana y hachís y con la detención de una persona por un presunto delito contra la salud pública.

La actuación se desarrolló tras una investigación policial que permitió constatar que la actividad desarrollada en el establecimiento excedía los fines propios de este tipo de asociaciones, y que se había convertido presuntamente en un punto de distribución de sustancias estupefacientes, según informa la Policía en un comunicado.

Tras recibir autorización judicial, los agentes practicaron la entrada y registro del local, donde intervinieron 2,7 kilos de marihuana y hachís, 174 cigarrillos ya preparados para su consumo, más de 500 euros en efectivo y 1.300 útiles relacionados con el consumo, tenencia y transporte de sustancias estupefacientes.

Además de la persona detenida por un presunto delito contra la salud pública, la Policía Municipal de Madrid abrió acta de investigación a otras dos personas por su presunta relación con los hechos. Gracias a esta intervención, la Policía Municipal de Madrid ha desactivado un punto de venta de drogas y retirado del mercado "una importante cantidad de sustancias estupefacientes".