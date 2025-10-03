Desmantelado un punto de venta de droga en Puente de Vallecas con cuatro detenidos y varias armas incautadas

Archivo - Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid ha culminado con el desmantelamiento de un punto de venta de sustancias estupefacientes en una vivienda del distrito madrileño de Puente de Vallecas, donde han sido detenidos tres hombres y una mujer como presuntos responsables de delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y receptación.

La investigación de esta denominada 'operación Rafita' arrancó el pasado mes de junio, cuando los agentes tuvieron constancia de la existencia de una vivienda frecuentada por un gran número de personas en distintas franjas horarias y que se situaba cerca de centros educativos y áreas deportivas e infantiles, según han señalado ambos Cuerpos en un comunicado conjunto.

Así las cosas, el pasado 4 de septiembre se llevó a cabo la entrada y registro del domicilio en cuestión, donde se intervinieron hasta 36 envoltorios de heroína, 22 pastillas de MDMA, 18 gramos de cocaína, casi cuatro de hachís y hasta tres botes de benzodiacepinas, así como 600 euros en efectivo.

En la vivienda también se localizaron varias armas, incluida una escopeta de perdigones, cuatro machetes de grandes dimensiones, cinco navajas, dos hachas, otros dos estiletes, una defensa personal, un palo y un spray de defensa personal.

Por todos estos hechos, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial bajo un posible delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y receptación. Con la 'operación Rafita', ambos Cuerpos policiales reflejan su "compromiso con la seguridad ciudadana" y, en concreto, contra el tráfico de drogas en entornos residenciales.