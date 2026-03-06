Desmantelado un punto de venta de droga en Puente de Vallecas y detenido su responsable

Archivo - Archivo.- Un detenido por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional ha permitido desmantelar un punto de venta de droga en el distrito de Puente de Vallecas y detener al presunto responsable de la misma, con antecedentes por hechos similares.

En concreto, el arresto se produjo el pasado miércoles en una vivienda ubicada en la calle Montseny del barrio de Numancia, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación arrancó en septiembre de 2005 cuando se denunció en la Oficina de Atención Ciudadana el posible uso de esta vivienda como punto de venta de droga. Tras las vigilancias llevadas a cabo por los efectivos policiales, se comprobó que efectivamente se comerciaba en su interior con sustancias estupefacientes.

En el interior de la vivienda, los efectivos se incautaron de 59 gramos de cocaína, más de 30 gramos de heroína y más de 2.300 euros en efectivo, así como útiles para la distribución de las sustancias.

El detenido, de origen extranjero y con antecedentes por malos tratos y venta de estupefacientes, entre otros, está acusado de un presunto delito contra la salud pública.