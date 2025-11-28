Desmantelados cuatro narcopisos y ocho personas detenidas en una operación policial en Latina

Drogas y dinero incautado en cuatro narcopisos del distrito madrileño de Latina - POLICÍA NACIONAL Y MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid, en colaboración con la Policía Nacional, ha llevado a cabo una redada en el distrito de Latina que ha culminado con la detención de ocho personas acusadas de gestionar cuatro narcopisos y a las que además se les ha incautado varios tipos de sustancias prohibidas y armas.

La operación tuvo lugar el jueves y llevó a los agentes a registrar tres narcopisos de la calle Cullera, y un cuarto en la calle Cuart de Poblet. En total fueron detenidos cuatro hombres y otras cuatro mujeres, según ha relatado la Policía Municipal de Madrid.

A los detenidos se les incautó más de 100 gramos de cocaína y otros 230 gramos de hachís, así como 13.500 euros en efectivo. Los agentes también han identificado restos de plantas de marihuana y han incautado útiles para su cultivo.

Asimismo, también se han incautado dos armas de fuego cortas, un arma de fuego corta de aire comprimido, así dos puños americanos, uno de ellos eléctrico tipo taser, y una defensa extensible, estas tres últimas armas prohibidas.

Los agentes también han encontrado en una de las viviendas un loro, un ejemplar de especie protegida y de la que los propietarios no tenían documentación ni papeles para su tenencia.

A los detenidos se les acusa de posibles delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas

Precisamente en la calle Cullera el Ayuntamiento de Madrid instaló hace unas semanas varias cámaras de seguridad --algunas de ellas dotadas de Inteligencia Artificial-- con el objetivo de combatir la criminalidad en la zona, donde se tenía conocimiento de la existencia de varios narcopisos.