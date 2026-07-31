Desmantelados dos puntos de venta de droga en Puente de Vallecas y detenidas cuatro personas

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, han desmantelado dos puntos de venta de droga ubicados en sendos domicilios del distrito de Puente de Vallecas, una operación en la que además han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Según han informado ambos cuerpos policiales en un comunicado conjunto, la investigación se inició a principios de año tras recibir diversas quejas vecinales que alertaban de una posible actividad de venta y distribución de sustancias estupefacientes en dos viviendas de la zona.

Las pesquisas permitieron confirmar un continuo trasiego de personas que accedían a los inmuebles y lo abandonaban apenas unos minutos después, un comportamiento que, para los investigadores, es compatible con la venta al menudeo de droga.

El operativo policial se desarrolló el pasado 19 de junio con la entrada y registro de ambos domicilios. En la intervención se incautaron 19 envoltorios de plástico con un total de 42,5 gramos de cocaína, más de 4.500 euros en efectivo y un puño americano con sistema de descarga eléctrica.

Como resultado de la operación, denominada 'Payaso', fueron detenidos cuatro presuntos implicados --dos hombres dos mujeres-- que posteriormente pasaron a disposición de la autoridad judicial.