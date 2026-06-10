El desmontaje del escenario de Lima se hará la próxima madrugada para acabar con las afecciones esta semana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la visita apostólica del Papa León XIV - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El desmontaje del escenario de la plaza de Lima se hará la próxima madrugada para que desaparezcan todas las afecciones a la movilidad esta semana, ha informado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa sobre la visita del Papa León XIV del 3 al 9 de junio.

Ayer lunes ya se restableció la circulación en prácticamente todas las vías afectadas, permaneciendo restricciones parciales en algunos puntos. El Consistorio ha destacado que desde el primer día en que se recomendó teletrabajo, 3 de junio, se registró un descenso del tráfico en las calles de Madrid del 2,8%, que se intensificó el jueves 4 con una caída del 32,8% y alcanzó su punto máximo el viernes 5, con una reducción del 36,4%.

Almeida ha señalado que bicicleta ha sido la gran protagonista de la movilidad activa durante toda la semana. Con los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y bicimad gratuitos con motivo de la visita papal, el sistema público de bicicleta eléctrica ha encadenado jornadas históricas: el viernes 5 se registraron 80.272 viajes, un 36,3% más que la semana anterior, cifra que supone el récord absoluto del servicio.

El uso de bicimad se mantuvo muy por encima de lo habitual durante el fin de semana con un total de 159.083 viajes, alcanzando los 525.000 viajes durante todo el periodo de gratuidad. "Hemos trasladado en bicimad en un solo día a 83.000 personas, que es más de lo que trasladan muchas capitales de provincia en autobuses en un día", ha descrito el alcalde.

Los autobuses de EMT Madrid han transportado de forma gratuita del 3 al 9 de junio a 10,4 millones de usuarios mientras que los 480 agentes de movilidad desplegados han contribuido a la fluidez del tráfico durante todo el operativo.

Madrid Calle 30, con un equipo reforzado de más de 190 profesionales operando de forma ininterrumpida las 24 horas del día, ha coordinado más de 40 cortes de tráfico en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Municipal. La gestión en tiempo real desde el Centro de Control de los Túneles de la M-30 permitió activar desvíos dinámicos y emitir alertas tempranas a través de los paneles de señalización variable.

Durante las jornadas del dispositivo, el Centro de Control de los Túneles gestionó más de 130 incidencias y actuaciones de mantenimiento. Y todo ello en "un dispositivos sin precedentes" tras más de una veintena de reuniones de coordinación.