Despachos de abogados con renombre, nuevas víctimas de ciberestafas y suplantación de identidad

Bajo la apariencia de realidad, engañan a sus víctimas ante la ilusión de recibir una fortuna o el temor de evitar un problema que no existe

Despachos de abogados con renombre de Madrid están siendo víctimas de una nueva modalidad de delitos informáticos dentro de las ciberestafas en la que se suplanta la identidad de bufetes reconocidos y letrados mediáticos en redes sociales para captar clientes y consumar el delito con la finalidad de obtener pagos fraudulentos.

Las estafas cometidas a través de Internet continúan en aumento y las tácticas criminales para conseguir la consumación del delito se adaptan volviéndose cada vez más complejas. Según datos del Banco de España, en 2020 se registraron un 45% más de denuncias sobre operaciones fraudulentas que en 2019, y se prevé que en este 2021 ese porcentaje continúe creciendo.

Los criminales no discriminan en su actuar y todos los gremios pueden ser víctimas, según han destacado a Europa Press desde el despacho Ospina Abogados, víctima de una de estas ciberestafas. No es el único bufete de abogados que está sufriendo este tipo de delitos cometidos a través de Internet, de los que está al corriente el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Diversas fuentes policiales han confirmado a Europa Press la proliferación de ciberestafas suplantando la identidad de varios despachos de abogados reconocidos en el sector de la Abogacía. "Utilizan a abogados muy mediáticos en redes para captar clientes", señalan las mismas fuentes.

En los últimos años, la Unidad Adscrita de Policía Judicial de Madrid ha intervenido dos despachos falsos de abogados. "Se trata de una modalidad existente y que va en aumento. Se les puede imputar estafa, falsedad o intrusismo al no tratarse de un verdadero despacho", apuntan.

Se asemeja a la conocida estafa de las cartas nigerianas, que consiste en ilusionar a la víctima con una fortuna inexistente y persuadirla para que pague una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a la supuesta fortuna. En este caso, se persuade suplantando la identidad de un despacho prestigioso o abogado con solvencia.

Desde Ospina Abogados insisten en la necesidad de la prevención como mejor herramienta para no convertirse en víctimas de alguna de las más conocidas modalidades de ciberestafa en las que han intentado "utilizar el buen nombre de su despacho, así como la imagen de sus letrados, para consumar los delitos".

CINCO TIPOLOGÍAS

Ospina Abogados ha detectado y denunciado hasta cinco tipologías de estafas perpetradas por criminales que se hacen pasar por miembros de su despacho.

Una de ellas se produjo en febrero de 2021 cuando uno de sus clientes recibió un mensaje a través de redes sociales en el que una persona originaria de Reino Unido le informaba que su padre había recibido una carta que aseguraba que había ganado la Lotería en España", el premio eran cuatro millones de euros y "lo único que se tenía que abonar para recibirlo eran los impuestos".

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina ha señalado a Europa Press que "lo más curioso del caso es que el estafador llegaba incluso a mencionar al despacho para que la estafa generara mayor confianza en la potencial víctima".

"Inmediatamente informamos al cliente que contactó con nosotros que todo se trataba de un intento de estafa, que si abonaba los supuestos impuestos únicamente perdería su dinero", ha indicado el letrado, cuyo despacho exhortó al cliente a no abonar ninguna cantidad a estas personas y proceder a denunciar dichos hechos.

A su vez el propio despacho también procedió a interponer las correspondientes acciones penales, ya que dentro de la carta se señala que Juan Gonzalo Ospina era gerente de la Lotería. No fue el único caso, ya que varias personas denunciaron haber recibido la misma comunicación.

VÍA WHATSAPP

Una semana antes de las vacaciones de Semana Santa, el despacho comenzó a recibir llamadas por teléfono y mensajes por sus redes sociales oficiales del despacho en las que les preguntaban las razones por las que Ospina Abogados los había contactado vía WhatsApp a tan altas horas de la madrugada.

Se les informó que Ospina Abogados no tiene un teléfono oficial para comunicarse vía WhatsApp; que si no son clientes suyos nunca contactarían con ellos mediante una tercera persona; y que a menos que sea una urgencia de extrema necesidad, "no contactan ni siquiera con sus clientes después de las 21 horas".

Resulta que una serie de personas, todas mujeres, con un perfil joven y atractivo, fueron contactadas por una persona que utilizaba el mismo logo y marca registrada del despacho penalista como foto de perfil en WhatsApp y se identificaba como un trabajador de su despacho para "informar" de que habían sido "demandadas" o "querelladas" por parte de Ospina Abogados, preguntando si ya les habían notificado sobre dicha "demanda" o "querella".

Esta persona se ofrecía a "quedar" con las mujeres para explicarles el caso, afirmándoles que si no las habían notificado todavía podían arreglarse "de otra manera"; esto es, evidentemente, a través de un desembolso de dinero o algo incluso peor.

Desde el despacho se interpusieron las correspondientes acciones legales en contra del titular del número y se alertó a todas las personas que habían recibido la comunicación que se trataba de un intento de estafa, por lo que se exhortó a bloquear "el número y no quedar nunca con dicha persona".

VIDEOJUEGOS

A finales de 2020, también fueron contactados telefónicamente por una persona que les comentó que no les iba a pagar nada, que lo estaban chantajeando. Al preguntar a esta persona de qué se trataba, comentó que había estado jugando a videojuegos online cuando un usuario desconocido se ofreció a regalarle "determinados beneficios dentro del videojuego que de haberlos adquirido él hubiese tenido que abonar hasta 3.000 euros".

Debido a su afición al videojuego, inmediatamente aceptó la oferta y el supuesto regalo pero para su sorpresa fue contactado días después por un supuesto abogado de Ospina Abogados llamado Joel, que representaba al usuario que le habría regalado los beneficios en el videojuego para requerirle el pago de dichos beneficios, amenazándolo con interponer acciones penales en caso de que no pagase.

Ospina Abogados también ha recibido comunicaciones sobre otras usurpaciones de identidad, principalmente referidas a su letrado Juan Gonzalo Ospina.

En 2020 fueron contactados por una persona que les preguntaba si Juan Gonzalo Ospina era gay, y "si además de ser abogado era masajista, ya que había una persona que estaba utilizando sus fotos y su identidad para vender masajes eróticos en una aplicación homosexual". "En esta ocasión informamos a quien nos contactó que todo era falso y que también se trataba de un intento de estafa", ha señalado el letrado respecto a este asunto.

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD

Hace unos días el propio despacho identificó un perfil de Instagram en el que una persona se identificaba como Franco Martínez, de 34 años, abogado, técnico en electricidad y soltero, utilizando como foto de perfil también la imagen del letrado Juan Gonzalo Ospina, un hecho ya denunciado.

De igual modo, el bufete recibe constantes llamadas de diversas personas que preguntan si determinadas personas trabajan en el despacho de abogados, dado que los delincuentes se hacen pasar por sus miembros.

Según Ospina Abogados, "la prevención y la cautela son fundamentales para no caer en estas nuevas estafas online, que bajo la apariencia de realidad engañan a sus víctimas ante la ilusión de recibir una fortuna o el temor de evitar un problema que no existe". "Con un despacho de abogados, los delincuentes se aprovechan de la ingenuidad y la facilidad de hacerse pasar por terceros que desconocen que están siendo usurpados sus datos en esta nueva modalidad de delincuencia del siglo XXI", apuntan.