Destituido el concejal de Cultura de Móstoles ante las críticas de Vox tras su salida del partido

NIEVA MACHÍN, MAITE LÓPEZ DIVASSON, DANIEL MARTÍN - VOX FOTO ARCHIVO - VOX

MÓSTOLES 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exedil de Vox y ahora concejal no adscrito, Daniel Martín, ha sido destituido como responsable de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística del Ayuntamiento de Móstoles, días antes de lo previsto según lo anunciado en la víspera por el alcalde, Manuel Bautista, quien de momento asume las competencias.

El regidor comunicó el miércoles en rueda de prensa acompañado por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que Martín sería cesado tras su salida de Vox una vez se celebraran "tres actos muy importantes", aunque finalmente se ha hecho efectivo tan solo unas horas después.

En días previos, desde Vox Móstoles habían acusado al Partido Popular de la "ruptura unilateral" del pacto de Gobierno municipal precisamente por mantener al hasta entonces edil de Vox, quien la semana pasada abandonó la formación por discrepancias.

Tras cruzarse acusaciones mutuas entre los dos socios de Gobierno (PP y Vox), el diputado de la Asamblea de Madrid y presidente provincial de Vox Madrid, José Antonio Fúster, mostró su respaldo al partido en Móstoles y a su portavoz, Nieva Machin, por dar por "roto el pacto de Gobierno. "Estamos a muerte contigo", trasladó a Machín.

Fúster, en un vídeo publicado en redes sociales, interpeló directamente al Partido Popular para preguntarle que "de cuántos gobiernos tiene que salir Vox" para que los 'populares' comprendan que Vox "solamente defiende principios". "No nos vendemos ni por cargos ni por sillones", apostilló.

Mientras, Machín insistió en que a partir de ahora, si ya como socios de Gobierno habían mantenido "una posición firme defendiendo los intereses" de los mostoleños, ahora actuarían como "la oposición más dura que ha habido en Móstoles".

En el aire queda, de momento, saber qué pasará con los cargos de los concejales de Vox. Éstos reclamaban ser destituidos, pero el alcalde ha dejado claro que no es él quien tiene que cesar a nadie. Desde Vox, sin embargo, subrayan que sería lo "respetuoso".

"Si ella cree que no se ha respetado un acuerdo o cree que tiene que irse del Gobierno, que se vaya directamente", zanjó el alcalde. Hasta el momento, según fuentes municipales, el Ayuntamiento no ha recibido ningún escrito de renuncia por parte de los ediles de Vox.