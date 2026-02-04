Detenida en Coslada por robar en varios vehículos estacionados en la calle

Vehículo con la ventanilla fracturada tras sufrir un robo en Coslada - AYUNTAMIENTO DE COSLADA

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Coslada, en colaboración con la Policía Nacional, detuvo en la madrugada del martes a la presunta autora de varios delitos de daños y robo en el interior de vehículos estacionados en la vía pública, según un comunicado del Ayuntamiento.

Los hechos se produjeron en torno a las 3.30 horas en la calle Unamuno, donde varios testigos alertaron a las autoridades de la presencia de una mujer que había roto la ventanilla trasera de una furgoneta y había forzado la puerta de otro coche.

Los testigos facilitaron también una descripción de la sospechosa, tras lo que los agentes municipales, ya en coordinación con la Policía Nacional, iniciaron un dispositivo que culminó con la identificación y detención de la presunta autora de los delitos.

En el momento de la detención de la sospechosa, los agentes le intervinieron una bolsa con varios objetos presuntamente sustraídos de los vehículos, entre los que había pulpos de coche, un chaleco reflectante y pinzas de arranque para el motor.

Además, los agentes comprobaron que la mujer vestía un segundo pantalón bajo el reflectante, lo que podría responder a un intento de dificultar su identificación. Igualmente, se constató que contaba con numerosos antecedentes por delitos de similares características.

Tras ser informada de los hechos que se le imputan y de los derechos que le asisten, la mujer fue trasladada a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes y su posterior puesta a disposición judicial.

El Ayuntamiento de Coslada ha puesto en valor la eficacia de la colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional, así como la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y esclarecimiento de este tipo de delitos.