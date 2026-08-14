Detenida una cuidadora en Leganés por robarle a una anciana sus joyas tras darle somníferos - POLICÍA NACIONAL

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a la cuidadora de una persona de avanzada edad en Leganés por robarle joyas tras administrarle somníferos.

Los familiares de la víctima detectaron un deterioro cognitivo repentino junto a un cuadro de somnolencia desde que contrataron a una mujer para los servicios domésticos y aseo personal, recoge la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Tras acudir a un centro hospitalario, fueron confirmadas sus sospechas ya que hallaron presencia de benzodiacepinas en el organismo de la víctima. La cuidadora, nada más llegar al domicilio, ofrecía bebidas en las que diluía la medicación que provocaba un estado de relajación en la víctima que anulaba su voluntad.

De esta forma, llegó a sustraer dos juegos de pendientes de oro, de los que obtuvo por su venta casi 600 euros y 200 euros de dinero en efectivo sumatorio de distintas ocasiones en las que llevaba dinero en el monedero.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de julio cuando los agentes tuvieron conocimiento de la situación que se estaba llevando a cabo entre una cuidadora y el matrimonio que recibía los servicios.

Los familiares de las víctimas acudieron a interponer la correspondiente denuncia tras observar como iba en aumento un deterioro cognitivo que cursaba con un cuadro de somnolencia en uno de sus progenitores.

Estos hechos coincidían con el inicio del contrato, en el mes de abril, de una trabajadora que acudía al domicilio a prestar cuidados personales y servicios domésticos durante dos horas al día.

Observaron que durante ese periodo y tras ofrecer bebidas a la mujer, comenzaba a estar decaída, somnolienta, llegando incluso a tener que tumbarse en el sofá y cuando se despertaba, en ocasiones, se percataba de que le faltaban algunos objetos de valor o dinero del monedero.

Hasta en dos ocasiones, un juego de pendientes de oro no fue localizado en la vivienda y en diferentes días, echó en falta dinero en efectivo del monedero, ascendiendo la suma a un total de 200 euros.

VENDÍA POR EFECTIVO LAS JOYAS

Avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron constatar que la cuidadora había acudido a un centro de compro oro donde los días 21 de abril y 18 de junio puso a la venta los pendientes sustraídos, obteniendo un beneficio económico de 400 y 180 euros por los mismos.

En alguna ocasión, trató acceder al domicilio fuera de las horas de trabajo e incluso cuando cesaron sus servicios tras sospechar de sus actos, siguió intentando acceder a la vivienda.

Por todos estos hechos, el pasado 9 de julio, esta mujer fue detenida como presunta responsable de un delito de hurto, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.