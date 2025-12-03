Detenida una empleada del hogar por estafar casi 110.000 euros a la mujer que cuidaba

La Policía Nacional - POLICÍA

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alcorcón a una empleada del hogar por un delito de estafa realizada de forma continuada a la mujer a la que cuidaba, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La detenida solicitó tarjetas bancarias a nombre de la víctima aprovechándose de la confianza que habían depositado en ella y realizó extracciones de dinero y compras fraudulentas por valor de casi 110.000 euros sin su consentimiento.

Igualmente, en la misma operación policial ha sido detenido el hermano de la empleada por falsificar los documentos necesarios para apropiarse y usar un vehículo que tenia el matrimonio.

La investigación se inicio a finales de agosto del presente año, cuando una mujer de edad en compañía de su actual cuidadora, interpuso una denuncia.

La mujer manifestó, que tras revisar sus cuentas bancarias que tenia junto con su marido, comprobó que se habían registrado numerosas y constantes compras en comercios, así como retiradas en efectivo en cajeros que ella no había hecho, ni autorizado.

Solicitó tarjetas bancarias a nombre de su víctima sin su consentimiento tras el fallecimiento del marido Cabe reseñar, que todos los movimientos fraudulentos, comenzaron a realizarse en el mes de abril del año 2024, fecha en la que su marido falleció, ya que era él quien se ocupaba de los asuntos económicos en la familia.

USO FRAUDULENTO

Esta circunstancia fue aprovechada por la asistenta para solicitar en entidades financieras tarjetas bancarias y comenzar a usarlas de forma fraudulenta.

A tal fin, los investigadores iniciaron la practica de la primeras diligencias policiales, centrando las pesquisas en la empleada del hogar, la cual tenia acceso directo y de forma habitual a su domicilio, enseres y documentación personal, incluidas las tarjetas bancarias.

En el curso de la investigación y prosiguiendo con las diligencias policiales, los agentes pudieron determinar, que la empleada del hogar había estado haciendo uso de las tarjetas bancarias durante mas de dos años en beneficio propio y sin conocimiento de su titular legitima, aprovechándose de la confianza que le habían dado.

Realizó extracciones en cajeros automáticos, así como compras en establecimientos comerciales, incluido pago de paquetes vacacionales, tanto en territorio español como extranjero, causándoles un perjuicio económicos de casi 110.000 euros.

Igualmente, los agentes pudieron comprobar que el hermano de la empleada había falsificado los documentos ante la Oficina de Trafico para apropiarse de un vehículo que tenia el matrimonio.

Finalmente, el pasado día 21 de noviembre, se estableció un dispositivo policial que concluyó con de detención de la empleada del hogar y su hermano, como los presuntos responsables de un delito continuado de estafa, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional previene esta modalidad delictiva y otras a través de las charlas en asociaciones y centros de mayores de toda España, actividades enmarcadas en el Plan Mayor- Seguridad, que se desempeña a nivel nacional, por las diferentes delegaciones de Participación Ciudadana.