Detenida una mujer en Pozuelo tras un atropello mortal con fuga en Fuencarral-El Pardo

Archivo - Ambulancia de Samur-PC - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha arrestado en la localidad de Pozuelo de Alarcón a una mujer de 60 años por su presunta implicación en un atropello mortal ocurrido en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, según han indicado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del domingo en la calle Valle de Mena, donde el atropello se produjo a las 2.00 horas, a la altura del número 12, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

No fue hasta después de las siete de la mañana cuando se localizó el cuerpo del hombre, tras ser hallado por una mujer que se encontraba realizando deporte por la zona. La mujer encontró a la víctima tendida en la calzada y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Las pesquisas posteriores permitieron hallar en el lugar distintos restos del vehículo implicado, localizados tanto por viandantes como mediante el visionado de las cámaras de seguridad de la zona.

A partir de estos indicios, los agentes identificaron el vehículo y a su propietaria, que fue finalmente detenida este lunes en Pozuelo de Alarcón.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha apuntado que la investigación continúa abierta y ha pedido "prudencia" hasta que se esclarezcan los hechos.

Sobre el suceso, ha señalado que en un primer momento la información de la que se disponía apuntaba únicamente a la aparición de una persona fallecida en el distrito de Fuencarral, sin que se conocieran con claridad las circunstancias del suceso.

No obstante, ha explicado que tanto los investigadores de la Policía Judicial como los efectivos de Samur-Protección Civil sospecharon desde el inicio que la muerte podría estar relacionada con un accidente de tráfico, "por el tipo de lesiones que presentaba la persona", lo que motivó la apertura de una investigación que ha derivado en la hipótesis de un atropello mortal con fuga.

En todo caso, la vicealcaldesa ha subrayado que la investigación continúa abierta y ha pedido prudencia hasta que se esclarezcan completamente los hechos.

Asimismo, ha destacado la labor de los servicios de emergencia y de los cuerpos policiales, que "aun en circunstancias muy difíciles, sin testigos presenciales y en una zona y franja horaria complicadas", han logrado localizar a los posibles responsables del atropello mortal.

Sanz ha insistido en que será el avance de la investigación el que determine las responsabilidades correspondientes, reiterando la necesidad de actuar con cautela mientras las diligencias siguen en curso.