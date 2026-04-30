Detenidas cinco mujeres por organizar rifas de chicas y pagar con sexo a operarios en Tetuán

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco mujeres por organizar rifas de chicas, pagar con sexo a operarios y regentar un prostíbulo en el distrito madrileño de Tetuán, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Las mujeres debían trabajar las 24 horas del día durante siete días a la semana, aún estando enfermas o con el periodo, teniendo la obligación de realizar todo tipo de servicios.

Eran sometidas a un trato extremadamente humillante, degradando su persona a un mero premio en una rifa, como moneda de cambio por una reparación o mercancía que estaba de oferta. A las cinco arrestadas se les imputan los delitos de organización criminal, prostitución coactiva y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó el pasado 19 de enero al tener conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las condiciones del prostíbulo eran trabajar las 24 horas del día durante los siete días de la semana, sin descanso ninguno. Las mujeres tenían la obligación de realizar cualquier tipo de servicio, estando obligadas a trabajar aunque estuviesen enfermas o con el periodo. De hecho, cuando esto ocurría, se introducían una esponja en la vagina y si se negaban, eran amenazadas por la encargada.

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el prostíbulo contaba con página web propia, siendo gestionado y dirigido por una sola mujer, quien se personaba dos veces al día en el inmueble para controlar y recoger la recaudación diaria. También publicitaba a las mujeres a través de páginas especializadas.

Asimismo había varias encargadas por turno que gestionaban las citas, contestaban a las llamadas, atendían a los clientes, cobraban los servicios y suministraban alcohol y drogas si los clientes así lo solicitaban.

SEXO Y DROGAS, TODO INCLUIDO

Si algún cliente solicitaba consumir sustancias estupefacientes, la chica elegida estaba obligada a consumir con él, llegando a darse casos de drogodependencia en las mujeres prostituidas.

Además daban la posibilidad de hacer servicios a domicilio con una duración aproximada de tres o cuatro horas para los clientes fijos.

En esos casos, si el cliente lo requería las mujeres eran obligadas a transportar sustancias estupefacientes como cocaína, tucsi, popper o ketamina, exigiendo la dueña que las chicas se drogaran con ellos.

Contaba con un sinfín de reseñas y casi 100.000 seguidores Los investigadores pudieron comprobar que el prostíbulo operaba desde hacia más de 11 años.

En su página web publicitaban a las mujeres mostrando una fotografía sugerente de cada una, indicando si se encontraban o no disponibles en ese instante, así como las tarifas y las formas de contacto.

Ofrecían un trato altamente degradante a las mujeres con comportamientos humillantes conformados en un sistema organizado para captar clientes.

Estas prácticas consistían en ser "chica del día" reduciendo las tarifas de sus servicios a la mitad, pagar a proveedores y operarios con sexo en lugar de con dinero, participar en una rifa mensual para que una de ellas mantuviese una hora de sexo gratis con el ganador, realización de servicios de prostitución gratuitos cuando algún cliente hubiese completado un número concreto de visitas al prostíbulo a modo de "fidelización" o incluso debiendo rebajar las tarifas a la mitad cuando fuera el cumpleaños del cliente o este trajese a un amigo nuevo al prostíbulo.

PROSTÍBULO PRECINTADO Y BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS

Fruto de la investigación llevada a cabo, el pasado 19 de marzo se procedió a la entrada y registro del inmueble, siendo intervenidos ocho teléfonos móviles, un ordenador, un pendrive, 3500 euros en efectivo y pastillas de viagra, así como diversa documentación, facturas, cuadernos con cuadrantes de servicios y sobres con contabilidades.

Asimismo se prestó asistencia a tres mujeres, siendo liberadas cinco de ellas. Además se procedió a la clausura de dicho prostíbulo y se bloquearon cinco cuentas bancarias con las que operaba la organización.

Por todos estos hechos han resultado detenidas cinco mujeres como presuntas responsables de los delitos de organización criminal, prostitución coactiva y blanqueo de capitales, siendo puestas a disposición de la autoridad judicial.