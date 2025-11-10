Detenidas cinco personas por estafar utilizando el método del 'Tocomocho'

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, pertenecientes al Puesto de Arganda del Rey y Pinto, han logrado detener a cinco personas como presuntos autores de delitos de estafa mediante el método del 'tocomocho', ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

Los supuestos estafadores utilizan esta técnica mediante la cual captan a personas generalmente de avanzada edad. A las víctimas les ofrecen unos presuntos boletos de lotería premiados y les prometen compartirlos a cambio de que demuestren su estatus económico, convenciendo a las víctimas para que entreguen todo lo que tienen ya sea dinero en efectivo o joyas, mediante el apoyo de otro autor que hace de gancho.

Las cuatro víctimas denunciaron que fueron convencidas para subir al vehículo de los presuntos estafadores, trasladándolas primero a su entidad bancaria con el objetivo de sacar todo el dinero en efectivo posible y posteriormente a sus domicilios para recoger joyas.

Tras entregar las joyas a los supuestos autores, las víctimas eran abandonadas. En uno de los casos el vehículo en el que huyeron los estafadores fue abandonado en la localidad de Navalcarnero y en su interior los agentes encontraron billetes falsos, bisutería, útiles para disfraz, así como tarjetas prepago de compañías telefónicas.

Tras llevar a cabo las gestiones y comprobaciones de los investigadores se identificó a los cinco presuntos estafadores los cuales fueron detenidos por supuestos delitos de estafa y de pertenencia a grupo criminal.