Detenidas cuatro personas tras una riña tumultuaria con heridos durante las fiestas de Alcorcón

Policía local de Alcorcón - ALCORCÓN

ALCORCÓN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido detenidas en Alcorcón tras una riña tumultuaria registrada durante la madrugada del sábado en la avenida de Los Cantos, que dejó varios heridos y en la que hubo puñetazos y también se usaron botellas de vidrio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

La disputa derivó en una agresión antes de la llegada de los agentes, que intervinieron para controlar la situación y arrestaron a cuatro personas relacionadas con el suceso. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del altercado y determinar las responsabilidades de los implicados.

La intervención se ha producido en el marco del dispositivo especial de seguridad desplegado durante las fiestas que se están celebrando en la localidad para prevenir incidentes y facilitar una respuesta rápida.

La Policía Municipal ha recordado que la celebración de las fiestas debe compatibilizarse con el respeto y la convivencia entre vecinos y asistentes. "Las fiestas son para disfrutar, encontrarse con amigos y celebrar. Pero también es fundamental recordar que la diversión y la convivencia deben ir siempre de la mano del respeto", han subrayado fuentes del Cuerpo policial.