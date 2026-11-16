Detenidas dos mujeres buscadas por robos en viviendas cuando intentaban robar en cuatro edificios de Salamanca

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos mujeres con órdenes de detención en vigor tras ser descubiertas cuando trataban de llevar a cabo cuatro robos en edificios del distrito de Salamanca a los que accedían ocultándose con gafas de sol, guantes y bufandas para eludir la videovigilancia y no dejar huellas.

En concreto, los arrestos tuvieron lugar el pasado día 18 de octubre cuando efectivos del Cuerpo policial localizaron a estas personas en la calle Príncipe de Vergara con la calle Goya e iniciaron un seguimiento discreto de las mismas por su actitud sospechosa.

Se trata de una mujer nacida en Georgia en 1995 y otra natural de Croacia nacida en 1996, ambas con órdenes en vigor por robos con fuerza y robos con violencia en el interior de viviendas, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

Tras un seguimiento discreto de las mismas, los agentes comprobaron cómo accedían a los edificios ocultas con gafas de sol, bufandas y guantes para no ser identificadas por las cámaras de vigilancia de los edificios y no dejar huellas. Los efectivos policiales pudieron comprobar cómo repetían esta operación en un portal de la calle Príncipe de Vergara, dos de la calle Núñez de Balboa y otro más de la calle Velázquez.

En un momento dado, las mujeres detectaron la presencia de los agentes cuando trataban de entrar en uno de los portales de la calle Núñez de Balboa y emprendieron la huida a pie hasta alcanzar un taxi. Tras ser interceptadas por el dispositivo policial, los efectivos se incautaron de las prendas con las que trataban de ocultar su identidad y comprobaron que ambas contaban con antecedentes y estaban en búsqueda por estos delitos, por lo que procedieron a su arresto.