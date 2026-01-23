Detenidas tres personas por retener, agredir y grabar a una mujer contra su voluntad

Tres personas detenidas en Villa de Vallecas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos mujeres y un varón por retener, agredir y grabar a una mujer contra su voluntad en Villa de Vallecas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado, se les acusa de los delitos de detención ilegal, lesiones, trato degradante y descubrimiento y revelación de secretos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de enero, cuando estas personas retuvieron contra su voluntad a una mujer, agrediéndola y siendo obligada a desnudarse.

Este suceso, que fue grabado a través de un móvil y difundido por plataformas de mensajería instantánea, ha sido esclarecido por agentes de la Comisaría de Distrito de Villa de Vallecas.

Como resultado de las pesquisas, los investigadores han procedido a la detención los días 14 y 21 de enero como presuntos responsables de estos delitos y se les ha puesto a disposición de la autoridad judicial.