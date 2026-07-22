Detenidas tres personas en Retiro con una pistola cargada y 18.000 euros ocultos en su coche

Pistola sin numerar y cargada oculta en un coche en el distrito de Retiro (Madrid) - POLICÍA NACIONAL

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en el distrito madrileño de Retiro como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas, después de localizar en el vehículo en el que viajaban una pistola cargada y lista para disparar oculta en un compartimento secreto junto a 18.000 euros y objetos para ocultar su identidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.50 horas del martes, cuando un indicativo del Grupo de Apoyo al Ciudadano (GAC) observo un turismo de alta gama estacionado en doble fila con tres ocupantes en el interior. Al percatarse de la presencia policial, el conductor inició la marcha de forma apresurada, realizando maniobras irregulares, ha informado la Policía en un comunicado.

Al aproximarse al vehículo, los agentes detectaron un fuerte olor compatible con sustancias estupefacientes y, durante el registro, descubrieron un compartimento oculto bajo los asientos traseros en el que escondían un arma corta sin numeración, cargada con 13 cartuchos de munición blindada de calibre 9mm y preparada para disparar.

En el interior del vehículo encontraron también varias libretas con anotaciones de importantes cantidades de dinero, siete teléfonos móviles, prendas para cubrir la cabeza, pelucas, gafas de sol y pasamontañas, así como dos placas de matrícula extranjeras y una bandolera con casi 18.000 euros en efectivo.

Durante el registro personal a los sospechosos, los agentes intervinieron además dos bolsas con sustancias estupefacientes y una tercera localizada posteriormente por la Unidad de Guías Caninos en el interior del coche. Así, estos dos hombres y una mujer fueron detenidos por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.