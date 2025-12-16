Detenido con 800 gramos de hachís cuando circulaba sin carné en vigor y con el paragolpes trasero colgando

Delito contra la salud pública - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito de Ciudad Lineal a un varón de 61 años al que incautaron 800 gramos de hachís oculta en un vehículo que conducía con el carné de conducir retirado y el paragolpes trasero colgando.

Los hechos ocurrieron el pasado día 10 cuando una patrulla de la Policía Municipal detectó un vehículo sospechoso que circulaba a la altura del número 68 de la calle Arturo Soria, han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo policial.

Los efectivos policiales dieron el alto a un turismo modelo Citroën Sara y que presentaba signos evidentes de desperfectos. Los agentes comprobaron que su conductor contaba con un requerimiento de la Jefatura Superior de Tráfico de retirada del carné de conducir y, además, el paragolpes trasero estaba colgando.

Al realizar un registro en el vehículo, además, localizaron dos paquetes negros ocultos en los asientos con un total de 805 gramos de hachís. Nacido en 1964, el conductor fue arrestado por un presunto delito contra la salud pública.