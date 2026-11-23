Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de agredir al propietario de una tienda de alimentación situada en la localidad madrileña de Pinto en la que intentó robar de forma violenta los 680 euros que había en la caja registradora.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, cuando los dueños de una tienda de alimentación observaron cómo el varón intentaba huir del establecimiento con el efectivo de la recaudación, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En ese momento, los dos responsables de la tienda intentaron detenerlo antes de que el hombre pudiera huir, pero el sospechoso le propinó entonces un puñetazo a uno de ellos, provocándole una brecha en la cabeza.

Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad del establecimiento, gracias a las que finalmente el Instituto Armado consiguió identificar y detener al presunto autor en Getafe, a quien ahora se acusa de un posible delito de robo con violencia.