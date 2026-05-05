Detenido por agredir con unas tijeras a dos agentes de Policía fuera de servicio en un bar de Vallecas

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional . - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo el pasado fin de semana a un hombre acusado de agredir con unas tijeras y provocar varios cortes a dos agentes de Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 15.40 horas, cuando el sospechoso, en estado de embriaguez, protagonizó un incidente en el interior del bar y que motivó la mediación de los dos agentes, que en ese momento se encontraban fuera de servicio.

Sin embargo, el ahora detenido, un español de unos 48 años, se sirvió de unas tijeras para arremeter contra los dos agentes, uno de los cuales recibió hasta 17 pinchazos, según ha detallado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en un comunicado.

Desde el sindicato han aprovechado la ocasión para exigir el reconocimiento urgente de la Policía Nacional como profesión de riesgo, a la vista del "nivel de violencia creciente" al que se enfrentan los agentes incluso estando fuera de servicio.

Para el SUP, este episodio demuestra que "la condición de agente no desaparece al quitarse el uniforme", sino que los policías son "objeto de agresiones graves" fuera de su trabajo en un momento en el que las armas blancas se han extendido "de forma preocupante en las calles".