Detenido en Alcorcón por agredir a su mujer y después autolesionarse atrincherado en el baño

Archivo - Imagen de archivo de un coche de Policía Municipal de Alcorcón - POLICÍA MUNICIPAL DE ALCORCÓN - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Alcorcón ha informado de la reciente detención de un hombre acusado de agredir físicamente a su mujer y que después, al percatarse de que ella estaba llamando a la Policía, se atrincheró en el baño y comenzó a autolesionarse.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde, cuando la Policía recibió la llamada de la víctima en aparente estado de nerviosismo y llanto, según ha informado la Policía Municipal de Alcorcón en su perfil oficial en redes sociales.

Hasta la zona se desplazaron dos indicativos de la Policía de Alcorcón, que procedieron a la detención del agresor y el traslado de la víctima para interponer la denuncia. El Cuerpo ha destacado la "rápida actuación", clave para garantizar la seguridad de la mujer.

El concejal de Seguridad de Alcorcón, David López, ha destacado también la rápida intervención de la Policía. "Ni un paso atrás contra la violencia machista. No podemos parar mientras la mitad de la población no viva plenamente segura y libre", ha aseverado.