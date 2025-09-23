Detenido con un arma oculta en la rueda de un vehículo en Puente de Vallecas

Archivo - Patrulla de la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre tras ocultar un arma de fuego en la rueda de un vehículo aparcado en Puente de Vallecas, han informado fuentes policiales.

La detención se produjo el pasado 16 de septiembre después de que un vecino alertara a los agentes de que había visto a una persona introducir un objeto en la rueda.

Los agentes se encontraban realizando la inspección de un local en el que suele haber problemas de ruidos y reyertas. En ese momento, un vecino les avisó de movimientos extraños de una de las personas que se encontraban en este bar.

Tras identificar la Policía Municipal al hombre, se procedió a su detención por un delito de tenencia ilícita de armas. Se localizó un arma con varios cartuchos.