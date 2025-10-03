Detenido por atracar con un revolver en locales de Madrid, Majadahonda y Pozuelo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre acusado de cometer varios atracos en establecimientos de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, donde llegó incluso a detonar un arma de fuego, la cual habría disparado también desde un vehículo en marcha en dirección a Alcorcón.

Los hechos sucedieron el jueves sobre las 22.45 horas en una tienda del distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuando los agentes recibieron un aviso alertando de que un hombre había accedido a este local armado con un revolver y, tras amenazar a la propietaria, se había hecho con el dinero de la caja registradora.

Tras unas rápidas pesquisas, los agentes lograron averiguar que este individuo había huido del lugar en un vehículo con la matrícula tapada. En paralelo, se tuvo conocimiento de que esa misma tarde, un varón de características similares había atracado otros dos establecimientos en Majadahonda y uno más en Pozuelo, donde llegó a detonar su arma.

Asimismo, un hombre también de las mismas características que este, había sido visto detonando su arma en varias ocasiones en la carretera en dirección a Alcorcón, si bien no causó víctimas ni heridos. Gracias a la colaboración con la Guardia Civil, la Policía Nacional logró identificar al sospechoso, y se activó un dispositivo de vigilancia que culminó sobre las 23.30 horas con la localización del individuo.

Además, en las inmediaciones se localizó también el vehículo utilizado por este varón, pudiendo observar en el asiento del copiloto el arma con la que se pudieron haber cometido los robos, así como una peluca de color negro. Por tales hechos, los agentes procedieron a la detención de este hombre como presunto responsable de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación.