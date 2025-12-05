Detenido el autor del secuestro del alunicero 'Niño Juan' durante un entrenamiento de fútbol

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido al presunto autor del secuestro del conocido alunicero 'Niño Juan' durante un entrenamiento de fútbol en el distrito de Usera, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La detención tuvo lugar anoche sobre las nueve y media cuando agentes de paisano localizaron al sospechoso en un campo de fútbol situado en el número 16 de la Avenida Capricho de Usera, según ha adelantado 'El Mundo'.

El secuestro de Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', se produjo a finales del mes de octubre en el distrito de Carabanchel siendo liberado a las horas.

Una vez que se percató de que había sido identificado, trató de huir de los policías, a quienes intentó agredir siendo retenido. El arrestado incluso pidió a sus compañeros de equipo que le ayudaran.

Durante el cacheo, se le intervinieron cuatro móviles. El detenido, que se encuentra ya en la Brigada de Policía Judicial de Madrid, cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.