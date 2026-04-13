Detenido en Carabanchel un hombre por distribuir anabolizantes que escondía en la rueda de repuesto del coche

Material incautado a un hombre que transportaba anabolizantes escondidos en el hueco de la rueda de repuesto del coche. - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención de un hombre en el distrito de Carabanchel al que acusan de distribuir anabolizantes que llevaba escondidos en el hueco de la rueda de repuesto de su vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de marzo sobre las 18 horas, cuando una patrulla en labores de patrullaje preventivo observó un vehículo que realizaba una maniobra brusca, por lo que decidieron darle el alto y filiar al sospechoso, que tenía antecedentes por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.

En este punto, los agentes procedieron a registrar al sospechoso, un hombre español del año 1977, a quien le encontraron en el bolsillo del pantalón dos cajas con sustancias inyectables, así como tres teléfonos móviles en una riñonera. Aunque el hombre reconoce que uno de ellos es suyo, no figuran denuncias por la sustracción de los otros dos.

A continuación, durante el registro del vehículo, los agentes localizaron debajo de la rueda de repuesto una bolsa de plástico verde que contenía unas 40 cajas de viales inyectables de diferentes esteroides anabólicos destinadas a su comercialización ilegal; así como 1.750 euros en efectivo.

Por estos hechos, los agentes municipales procedieron a la detención del sospechoso, al que se le imputa un posible delito contra la salud pública.